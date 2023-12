Al Policlinico prenotazione web e nuovi orari per ritiro farmaci

Da martedì 2 gennaio, per migliorare la qualità del servizio, cambiano le modalità della distribuzione diretta dei farmaci al Policlinico di Monserrato.

Per ritirare i medicinali sarà necessaria la prenotazione che potrà essere fatta facilmente, con pochi clic, sulla piattaforma web raggiungibile al link https://bit.ly/3LoQx0i oppure inquadrando con il proprio smartphone o tablet il qr code presente nella grafica dell'articolo dedicato nella homepage del sito www.aoucagliari.it: una volta entrati si potrà scegliere il giorno e l'orario più comodo indicando anche nome e cognome del paziente assistito, mail e un recapito telefonico.

I farmaci potranno essere ritirati il martedì e il giovedì sia la mattina (dalle 9.30 alle 12.30) sia il pomeriggio (dalle 14 alle 18) e il mercoledì pomeriggio (dalle 14 alle 18).

Ovviamente la prenotazione non è richiesta per il ritiro del farmaco da dimissione ospedaliera o da visita specialistica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA