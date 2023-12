Scoperta evasione fiscale da 800mila euro nel Cagliaritano

Non ha segnalato di aver percepito redditi per oltre 800mila euro ma è stato scoperto dalle Fiamme gialle e dai funzionari dell'agenzia delle entrate.

Nei guai è finito un imprenditore cagliaritano titolare di una società con sede nell'hinterland del capoluogo che si occupa della posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti e pareti mobili.

L'imprenditore "nonostante avesse ricevuto l'invito a regolarizzare la propria posizione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate - spiega la Guardia di Finanza - è rimasto inerte, non fornendo né risposte né alcun elemento giustificativo rispetto alle "potenziali" irregolarità segnalate".

La sua posizione è stata quindi approfondita dalla Gdf che ha ricostruito minuziosamente l'attività imprenditoriale svolta negli anni segnalati dall'Agenzia dell'entrate ed hanno accertato e contestato operazioni non dichiarate pari a 811.314,92 euro.



