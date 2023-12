Salvini, 'vedo il centrosinistra diviso in molte regioni'

"Soru e Todde? Se ci sono progetti diversi giusto che ognuno li porti avanti, ma vedo che il centrosinistra è molto diviso". E' quanto sostiene, parlando degli avversari politici, il ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, a Cagliari per una serie di incontri anche in vista delle prossime regionali del febbraio 2024 in Sardegna.

"Per motivi sentimentali sono spesso a Firenze e vedo che anche lì, nella patria del granitico Pci e poi Pd, ci saranno candidature diverse all'interno del centrosinistra perché ci sono visioni diverse", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA