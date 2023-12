Salvini, 'sono per il Solinas bis ma non impongo niente'

"Io non impongo niente, io rappresento una forza autonomista che nasce dai territori e li ascolta: nessuna scelta a Cagliari viene imposta da Roma. sicuramente io ho sempre applicato il principio 'squadra che vince non si cambia.' in Sardegna come in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Umbria, a livello nazionale e a livello europeo il centrodestra unito è un valore aggiunto. Ho stima per Solinas, la sua squadra ha lavorato bene". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, a Cagliari, rispondendo alle domande dei cronisti sulla scelta del candidato governatore alle prossime elezioni regionali che sta agitando le acque nel centrodestra in vista del voto del 25 febbraio.

"Faccio e farò di tutto per garantire l'unità della coalizione - ha aggiunto - Un sindaco uscente va ricandidato, un governatore uscente va ricandidato: questa è la posizione della Lega. e conto su un accordo positivo su tutti". Accanto a lui nel sopralluogo a un cantiere in uan caserma dei Carabinieri del capoluogo c'erano proprio i due possibili candidati, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari ed esponente di Fdi, e Christian Solinas, governatore uscente e leader del Psd'Az che ha stretto un patto con la Lega.

"Siamo in prossimità del voto - ha aggiunto - dopo Capodanno bisogna decidere. Anche se in realtà noi stiamo già lavorando sul programma: incontro oggi i dirigenti locali del Lega. Ma stiamo lavorando su tutti i temi che riguardano la Sardegna, dall'agricoltura al turismo. Stiamo preparando liste forti provincia per provincia. Anche con persone che non hanno la tessera della Lega".

'VEDO IL CENTROSINISTRA DIVISO IN MOLTE REGIONI' - "Soru e Todde? Se ci sono progetti diversi giusto che ognuno li porti avanti, ma vedo che il centrosinistra è molto diviso". E' quanto sostiene, parlando degli avversari politici, il ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, a Cagliari per una serie di incontri anche in vista delle prossime regionali del febbraio 2024 in Sardegna. "Per motivi sentimentali sono spesso a Firenze e vedo che anche lì, nella patria del granitico Pci e poi Pd, ci saranno candidature diverse all'interno del centrosinistra perché ci sono visioni diverse", ha aggiunto.

'STIPENDI IN SARDEGNA CRESCONO PIU' DI ROMA E MILANO' - "Ho visto con piacere che, stando ai dati di Unioncamere, in questi quattro anni la Sardegna ha una crescita record degli stipendi superiore a quelli di milanesi e romani. Tutto questo grazie a una imprenditorialità forte, non grazie alla politica". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, caschetto da operaio in testa, dopo la visita del cantiere della nuova caserma "Livio Duce" a Cagliari. "È certificato che la Sardegna, con questo aumento del dieci per cento in più, è una regione che guarda avanti: la politica in questo caso non è protagonista, ma accompagna", ha concluso.

