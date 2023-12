L'ultima Finanziaria della giunta Solinas è da 10,6 miliardi

Ammonta a circa 10,6 miliardi l'ultima Finanziaria della legislatura che entra nell'Aula del Consiglio regionale domani pomeriggio per un esame che si annuncia veloce: maggioranza e opposizione avrebbero infatti trovato un accordo per l'approvazione in tempi brevi ed evitare così il ricorso all'esercizio provvisorio proprio nel mese in cui la campagna elettorale entrerà nel vivo.

Il testo sarà al vaglio della commissione Bilancio in mattinata, prima dell'appuntamento con l'Aula. Sarà una manovra tecnica, così come già annunciato dall'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino, e riprende gli stanziamenti della precedente.

La norma è di cinque articoli in cui vengono determinati gli stanziamenti del Fondo unico per gli enti locali (553.706.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 484.705.120 ai Comuni) e quelli del Fondo per la non autosufficienza.

Le risorse più consistenti sono dedicate alla Sanità (38% del totale) con 4,4 miliardi compresi i 257 milioni del fondo per la non autosufficienza. Tra le altre missioni l'ambiente, con 780 milioni, 320 mmilioni circa per sviluppo economico e competitività, l'agricoltura prende 291 milioni, 224 milioni per le politiche del lavoro e la formazione, 191 milioni per l'assetto del territorio e 124 milioni per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. E ancora turismo (72 milioni), politiche giovanili (58 milioni), energia (36 milioni), ordine pubblico e sicurezza (5,7 milioni), giustizia (1,7 milioni). Trecento milioni sono per accantonamenti e debito pubblico.

I dettagli di questa Finanziaria, oltre a un bilancio complessivo di fine legislatura saranno illustrati sabato 30 dal presidente della Regione Christian Solinas durante quella che sarà presumibilmente la sua ultima conferenza stampa istituzionale di questi cinque anni di governo.



