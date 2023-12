Con lo scooter contro un albero, 48enne muore a Olbia

Stava percorrendo via Roma a Olbia in sella a uno scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un grosso albero che si trova al bordo della carreggiata sulla strada che porta al cimitero cittadino. Mario Dettori, di 48 anni, è morto ieri sera, poco dopo essere stato trasportato al pronto soccorso.

L'uomo era arrivato al Giovanni Paolo II in condizioni gravi e il suo cuore ha smesso di battere in ospedale. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo.

Sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Olbia che hanno effettuato i rilievi e cercano testimoni per ricostruire quanto accaduto. Non si esclude che lo scooter, un 125 di cilindrata, possa aver toccato con la ruota il marciapiede e fatto perdere il controllo del mezzo a Dettori che è finito contro l'albero.



