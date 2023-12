Cagliari, distribuzione farmaci alla Cittadella della salute

Cambia la sede degli uffici della distribuzione diretta del Servizio farmaceutico territoriale della Asl di Cagliari. A partire dal 5 gennaio 2024, infatti, per ritirare i farmaci i pazienti dovranno recarsi nella nuova sede della Cittadella della Salute, pad. Q, con ingresso da via dei Valenzani. I nuovi locali, recentemente ristrutturati per rendere più accogliente e accessibile il servizio, sono facilmente raggiungibili da diverse parti della città, dal centro cittadino e dall'Asse mediano, e sono dotati di parcheggi liberi e gratuiti, per agevolare le consegne ai pazienti.

La distribuzione diretta dei farmaci proseguirà sino al 29 dicembre nella vecchia sede della Fiera Campionaria di Cagliari, pad. L, fino al completo trasferimento del servizio, degli uffici e del magazzino. Dal 5 gennaio l'erogazione sarà invece garantita, a tutti coloro che ne hanno diritto, nella nuova sede della Cittadella della Salute. Qualsiasi ulteriore chiarimento potrà essere richiesto all'Urp - Ufficio relazioni con il pubblico tramite telefono al numero 070 6093068 o via mail: urpcagliari@aslcagliari.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA