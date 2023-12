Basket: alla Dinamo arriva il playmaker Brandon Jefferson

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari mette ufficialmente sotto contratto fino al termine della stagione il playmaker Brandon Miguel Jefferson, 32enne texano di Flower Mound, 175 centrimetri per 80 chili. "Uno sforzo importante in un momento chiave della stagione, spiega la società, non un giocatore qualunque per tappare un buco, ma un giocatore che ha le stimmate del leader del vincente. Atteso tra oggi e domani per effettuare le visite ed essere tesserato entro venerdì, l'idea è di schierarlo già sabato in casa alle 19.30 con Venezia.

Playmaker scorer, tiratore micidiale che ha fisico e capacità di crearsi il tiro dal palleggio. Giocatore che ama le responsabilità, un combattente, orgoglioso, che ama le sfide e ha spirito e mentalità da vincente. Dopo aver terminato il college in Colorado a Denver a MSU, Jefferson ha iniziato la sua carriera da Pro in Finlandia per poi misurarsi con la Germania ad Hagen e in Slovenia con la storica Olimpia Lubiana (ora Cedevita). Parentesi in A2 italiana a Trapani prima di esplodere in Francia con un grande crescendo, Orléans, Strasburgo e Pau Orthez, che ha trascinato alla semifinale playoff contro Monaco.

Nell'ultima stagione ha monetizzato giocando in Cina al Tianjin.

Jefferson in carriera ha una media di quasi 17 punti a partita, tirando con oltre il 50% da 2 punti e il 40% da 3 punti. Miglior marcatore del campionato francese nel 2021-2022 ad oltre 18 punti di media, quando con il Pau-Orthez ha affrontato in semifinale playoff il Monaco, segnando 34 punti contro Mike James in gara 4.

"D'accordo con il coach - spiega il general manager Federico Pasquini - volevamo un giocatore che finalizzasse tutto quello che viene creato in attacco, Jefferson è un vincente, è un point scorer da clutch moments, è un giocatore che si può sposare alla perfezione con Tyree. Sono felice perché gli siamo stati dietro parecchio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA