Appello del Psi ai Progressisti, 'rientrate nel campo largo'

Qualcosa si muove nel centrosinistra sardo, che in vista dell'appuntamento con le urne del prossimo 25 febbraio resta ancora spaccato in due fronti e rischia di arrivare così alle prossime scadenze ufficiali con la presentazione dei simboli (15 gennaio) e delle liste (22 gennaio).

Arriva infatti un appello "alla ragionevolezza" per far tornare i Progressisti nella coalizione a traino Pd-M5s che sostiene Alessandra Todde per la corsa alla presidenza della Regione. Lo lanciano i socialisti al partito di Massimo Zedda e Luciano Uras: "Rientrate nella coalizione di centrosinistra, la vostra presenza è indispensabile per costruire una compagine compiuta in grado di confrontarsi e di battere il centro destra - scrive il segretario regionale del Psi, Gianfranco Lecca - troverete dentro il campo largo tutti gli spazi di agibilità politica che tengono conto di tutte le sensibilità vicine alla vostra".

La ricerca dell'unità del centrosinistra ora passa per la scelta dei Progressisti, che nell'Assemblea uscente conta ora tre consiglieri: il partito, dopo aver partecipato per mesi alle riunioni del tavolo del campo largo, lo aveva abbandonato per offrire il suo appoggio all'ex governatore Renato Soru, lanciato in corsa con la 'Coalizione sarda' dopo il rifiuto di cinquestelle e dem di svolgere le primarie per la scelta del candidato.

"Tutto il centrosinistra - ribadisce Lecca - deve correre unito, la Sardegna può essere il luogo d'inizio di una riscossa della ragionevolezza, del ritorno alla politica del buonsenso.

Se non abbiamo la forza di correre da soli abbiamo però maggiore energia politica se ci muoviamo uniti - aggiunge - ognuno di noi ha l'esperienza per suggerire azioni di maggiore equilibrio".

L'appello potrebbe essere accolto: da giorni si rincorrono voci sul rientro dei Progressisti nel campo largo e alcuni tra gli esponenti sarebbero favorevoli al passo indietro, pur non essendo Alessandra Todde la scelta preferita inizialmente.

Intanto la coalizione a traino Pd-M5s si amplia: domani sarà presentato alla stampa a Cagliari la nascita della lista civica 'Noi con Alessandra Todde Presidente', che metterà insieme amministratori locali, esponenti dell'associazionismo culturale e sportivo e delle organizzazioni sindacali.



