Natale di sangue sulle strade sarde, 2 morti,uno in ospedale

Festività natalizie segnate da due gravi incidenti stradali in Sardegna nei quali due persone hanno perso la vita. Il primo questa mattina tra Borore e Ottana, nel Nuorese, quando un Fiat Doblò, forse a causa di un malore del conducente, si è schiantato contro la roccia all'ingresso di Dualchi, in località Su Pischinale. Alla guida Serafino Porcheddu, panettiere di 59 anni di Sedilo, morto sul colpo. Ferito e ricoverato in ospedale il passeggero, Francesco Cugusi, 27enne di Fonni Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco di Macomer, un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso.

La seconda vittima è un uomo di 80 anni, Antonio Erdas, di Villaurbana, in provincia di Oristano, morto all'ospedale Brotzu di Cagliari a 24 ore da un terribile incidente accaduto la vigilia di Natale Il pensionato stava rientrando dalla montagna quando sulla provinciale nei pressi del nuraghe Craba ha perso il controllo della sua Peugeot 207. L'auto ha sbandato ed è finita fuori strada ribaltandosi diverse volte.

L'uomo è rimasto intrappolato nell'abitacolo, i soccorritori l'hanno trovato in condizioni disperate: il personale del 118 lo ha rianimato sul posto, poi il volo con l'elicottero dell'Areus verso l'ospedale di Cagliari. Prognosi riservata e quadro clinico appeso a un filo fino a questa mattina quando Antonio Erdas ha cessato di vivere.



