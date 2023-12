Pedoni investiti sul ciglio della strada in sud Sardegna, gravi

Due uomini di nazionalità turca di 45 e 50 anni sono stati investiti da un'auto mentre camminavano di notte sul ciglio della strada nel sud Sardegna.

Il conducente dela vettura li avrebbe visti solo all'ultimo momento a causa dell'oscurita e non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. L'automobilista si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Il fatto è avvenuto intorno alle 3.30 sulla statale 466 di Sibiola, la strada che si dirama dalla 131 e collega Monastir con Serdiana, nel territorio comunale di Ussana.

I due pedoni sono stati soccorsi dal personale del 118 allertato dal conducente dell'auto. I due feriti sono stati stabilizzati e trasportati in codice rosso in ospedale: uno dei due al Policlinico di Monserrato, l'altro al Brotzu di Cagliari.

I medici si sono riservati la prognosi. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Dolianova.



