Individuata conducente 'pirata' che ha investito un'infermiera

Sono ancora critiche le condizioni dell'infermiera quarantenne del Santissima Trinità di Cagliari - investita venerdì mattina tra via Santa Maria Chiara e via Calamattia mentre stava andando al lavoro - e la Polizia locale, a meno di quarantotto ore dall'incidente, ha individuato auto e conducente scappata dopo il sinistro: alla guida di una vettura presa a noleggio una tassista, che questa mattina si è presentata nella sede del comando con il suo avvocato. Di fronte agli agenti avrebbe fornito la sua versione dei fatti, spiegando di essere rientrata dal turno di lavoro e di aver lasciato il taxi nella sede per poi prendere l'auto, una Fiant Panda, presa a noleggio. Avrebbe quindi riferito di aver avuto un colpo di sonno e non essersi accorta dell'infermiera che stava attraversando sulle strisce pedonali.

Una prima analisi dei reperti acquisiti sul luogo dell'incidente aveva permesso agli investigatori di individuare marca e modello del veicolo. La successiva acquisizione e analisi di numerosi video dei sistemi di sorveglianza pubblici e privati ha permesso di risalire ai possibili percorsi dell'autoveicolo in fuga. A seguito di queste indagini e della successiva perlustrazione del territorio da parte della Polizia locale, l'auto danneggiata è stato ritrovata. La conducente è stata denunciata a piede libero. Gli agenti della municipale si sono avvalsi anche della collaborazione della Polizia Scientifica per l'analisi del veicolo e la repertazione dei frammenti rinvenuti.





