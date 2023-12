Feste in musica a Carbonia, il 29 Matia Bazar in piazza

Si arricchisce a Carbonia il calendario degli eventi per queste festività, tutto all'insegna della musica in piazza Roma. Venerdì 29 dicembre sul palco alle 19 aprirà la serata il rapper ed influencer Mattia Cerrito, esperto ed appassionato di freestyle e hip-hop.

A seguire si alterneranno i protagonisti del programma radiofonico "Tutti pazzi per RDS", da Rossella Brescia a Baz, da Ciccio Valenti a Ricky Battini, tra musica, gag, news e scherzi.

Subito dopo spazio al concerto di un gruppo musicale evergreen e sempre apprezzatissimo, con cantanti di assoluto livello, i Matia Bazar. A chiudere la serata gli Alter Ego, il duo rap dall'anima reggaeton. Lo spazio di piazza Roma sarà contornato, in particolare nella via Manno, da un'area food and beverage.



