Serie A: il Verona batte il Cagliari 2-0 e lo sorpassa

Operazione sorpasso. Il Verona batte il Cagliari al Bentegodi e mette la freccia in classifica proprio sui sardi. Hanno deciso le reti di Ngonge e Djuric ma è stata determinante l'espulsione ad inizio ripresa di Makoumbou per doppia ammonizione, perché nel primo tempo ad andare più vicino al vantaggio erano stati proprio gli ospiti. In dieci, il Cagliari nulla ha potuto di fronte ai padroni di casa, che sono riusciti così a conquistare una vittoria in campionato che mancava da troppo tempo.



