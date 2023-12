Per il Cagliari a Verona cucina e incontro coi tifosi

Calcio, gastronomia e incontro tra giocatori e tifosi. Questa mattina il quartier generale del Cagliari in trasferta a Verona ha ospitato l'iniziativa "Cucina sarda, identità e gusto: qualità e preparazione dei piatti che raccontano la nostra isola".

Ricette della tradizione, degustazione di prodotti tipici: ai fornelli lo chef del Cagliari Calcio, William Pitzalis. Presente una delegazione della Fasi, la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, dei Circoli sardi e dei Cagliari Fan Club.

A fare gli onori di casa il direttore Business e Media del Cagliari Calcio, Stefano Melis. Sono intervenuti il presidente della Fasi, Bastianino Mossa, e Francesca Sanna, presidente dell'Associazione dei sardi di Verona.

Lo chef Pitzalis nel suo show cooking ha preparato i culurgionis, la pasta ripiena tipica dell'Ogliastra. Per chiudere una sorpresa: a raggiungere i tifosi Marco Mancosu, Zito Luvumbo, Gaston Pereiro e Boris Radunovic.



