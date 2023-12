Hashish e marijuana in casa, 19enne arrestato ad Assemini

Centotre grammi di hashish già divisi in piccoli pezzi. E poi marijuana: 429 grammi triturati e pressati in vari frammenti; 295 circa in infiorescenze, 53 circa sfusi. E in più materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione.

È ciò che hanno trovato i carabinieri nella casa di un 19enne di Assemini nel corso di un'attività investigativa per prevenire il traffico ed il consumo di droga.

La droga era in parte nascosta in camera da letto e in parte era stata gettata dalla finestra alla vista dei militari. Il giovane è stato dichiarato in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e al termine delle formalità di rito, è stato riportato a casa, ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Il giudice ha convalidato l'arresto e ha accolto la richiesta dei termini a difesa imponendo al giovane l'obbligo di presentarsi tutti i giorni alla stazione dei carabinieri di Assemini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA