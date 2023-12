Coppa Davis: partito da Alghero il 'Trophy Tour'

Dopo il prologo milanese, inizia dalla Sardegna, ad Alghero, il "Trophy Tour" che nei prossimi mesi porterà la Coppa Davis vinta a Malaga in tutte le regioni italiane, prima di concludersi a settembre a Bologna (in concomitanza con lo svolgimento del Group Stage dell'edizione 2024). Fino a martedì 27 dicembre il trofeo sarà esposto presso la Torre di Porta Terra.

"Quarantasette anni dopo...ora ce la dobbiamo godere - ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi - è il frutto degli sforzi di un intero movimento. Perché è vero che abbiamo Sinner, ma tutti ci riconoscono di aver creato un sistema che il mondo ci invidia". "Siete fortunati voi sardi - ha aggiunto con un sorriso Binaghi - non c'è regione in Italia che abbia ospitato tante edizioni della Davis, sono otto. Nella prima facevo il raccattapalle".

Sassari, Arzachena e Cagliari sono le altre tappe del tour in Sardegna.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA