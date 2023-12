A Sassari arriva il Babbo Natale dei vigili del fuoco

Babbo Natale arriva con l'autoscala. Anche quest'anno il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari si è impegnato per replicare l'iniziativa a favore dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria delle Cliniche Universitarie di Sassari.

I fondi raccolti dal personale del Comando e dall'Anvvf sono stati utilizzati per comprare regali da destinare ai bambini ricoverati.

Questa mattina un Babbo Natale "speciale" si è issato con l'autoscala nel reparto, raggiungendo i bambini in attesa del gradito arrivo, regalando loro un momento di spensieratezza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA