Natale, la "Luce della pace" di Betlemme risplende a Sassari

Anche a Sassari risplende la "Luce della Pace". La fiaccola da secoli è accesa nella grotta della natività a Betlemme, simbolo di pace e fratellanza fra i popoli, e dall'olio che la alimenta ogni anno vengono accese altre lampade diffuse in tutto il mondo.

Stamattina la Luce della Pace è stata consegnata al sindaco di Sassari, Nanni Campus, dal padre guardiano Salvatore Sanna e da alcuni rappresentanti delle associazioni scout.

La fiaccola sarà ora conservata al Comando della Polizia locale, dove potrà essere sorvegliata in ogni momento, quale simbolo e augurio di pace, in un momento storico particolarmente travagliato, visto il perdurare dei conflitti a fuoco in Ucraina e in Palestina.



