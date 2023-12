Delcomar gestirà i collegamenti marittimi con le isole minori

La compagnia di navigazione marittima Delcomar srl, si è aggiudicata, con una procedura di affidamento in emergenza del servizio, i collegamenti con le isole minori di La Maddalena e San Pietro ed anche quelli con l'isola dell'Asinara. La durata del servizio è di sei mesi, dall'1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Il lotto 1, collegamenti con le due isole minori, sono stati aggiudicati con un ribasso dello 0,30% rispetto alla base d'asta, fissata in 14.750.000 euro (iva esclusa), mentre i collegamenti tra Porto Torres e l'isola parco dell'Asinara (lotto 2), sono stati aggiudicati con un ribasso dello 0.10% rispetto alla base d'asta, determinata in 1.250.000 euro (iva esclusa).

"Esprimo soddisfazione per l'aggiudicazione delle tratte marittime con le isole minori - ha detto l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro - che restituisce alle comunità di Carloforte e La Maddalena la certezza dei collegamenti in continuità territoriale e consente la prosecuzione di servizi stabili con l'isola parco dell'Asinara".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA