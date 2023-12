Basket: Dinamo a Reggio Emilia per inseguire l'ottavo posto

A Reggio Emilia per vincere, trovare continuità dopo le vittorie con Brindisi e Stettino, e inseguire l'ottavo posto in classifica, valido per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. È la missione che la Dinamo Banco di Sardegna Sassari cercherà di portare a termine domani sera, nella penultima gara del girone d'andata della Lega A.

"Reggio è veramente una squadra forte, che ha talento, esperienza e molti giocatori in grado di metterti in difficoltà.

Noi dobbiamo continuare sulla scia dei match in casa, difendendo, trovando una quadra a livello di equilibrio e riuscendo a dare continuità al nostro lavoro", ha detto il coach dei biancoblu, Piero Bucchi, nella conferenza di presentazione della partita.

"In questo senso il poter lavorare insieme ci può far migliorare, abbiamo recuperato quasi tutti, qualche acciacco, ma fondamentalmente stiamo meglio e si vede anche in allenamento dove è fondamentale conoscersi, crescere e fare degli step. Di fatto è brutto dirlo ma abbiamo buttato un mese a causa di questo, mi aspetto una prestazione importante, per vincere in trasferta dobbiamo fare di più", ha concluso l'allenatore dei sassaresi.

La partita contro Reggio inizierà alle 21 e Bucchi potrà contare finalmente sul roster al completo, se si esclude Bendzius, infortunatosi prima dell'inizio del campionato e fuori per ancora per un paio di mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA