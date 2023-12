Ragazza aggredita in centro a Olbia, 'non mi sento sicura'

Ha sporto denuncia questa mattina nella stazione dei Carabinieri di Olbia e ha affidato il suo sfogo ai social: una giovane donna di 29 anni ha raccontato un tentativo di scippo avvenuto la sera del 20 dicembre in pieno centro. Ha detto agli uomini dell'Arma di essere stata aggredita alle spalle intorno alle 21, quando a piedi stava raggiungendo da sola un ristornate del centro storico, dove la stava aspettando un gruppo di amici con i quali aveva in programma di trascorrere la serata.

"Sono stata aggredita da un uomo, il suo intento era quello di scipparmi - si legge nel suo profilo Facebook - È arrivato di corsa alle mie spalle, il mio istinto mi ha fatta girare un attimo prima che mi afferrasse dai capelli per poi sbattermi sull'asfalto, ha afferrato la tracolla della mia borsetta e mi ha trascinata nel tentativo di portarmela via. La mia caparbietà non mi ha abbandonata in quel terribile momento e tra le grida e la mia resistenza nel non voler essere derubata, l'uomo mi ha lasciata ed è fuggito".

I Carabinieri hanno raccolto la denuncia della giovane e stanno lavorando per risalire all'autore dell'aggressione.

"Questa non è più la mia città. Non mi sento protetta", confessa la vittima nel post.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA