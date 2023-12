Online il questionario della Regione sulla continuità aerea

E' disponibile online fino al 15 gennaio la consultazione pubblica predisposta dall'assessorato dei Trasporti della Regione sulla nuova continuità territoriale aerea. Lo annuncia il Comune di Cagliari.

Attraverso il questionario, presente sula piattaforma Sardegna ParteciPA e compilabile in forma anonima, l'assessorato intende comprendere se l'attuale regime di continuità territoriale aerea soddisfa le esigenze espresse dall'utenza attuale e potenziale.

L'indagine pubblica rientra tra quelle propedeutiche alla definizione del nuovo modello di continuità territoriale aerea tra la Sardegna e il resto d'Italia, per la quale la Regione sta lavorando.

In particolare, l'assessorato è interessato a comprendere se l'attuale regime di continuità territoriale aerea soddisfi le esigenze espresse dall'utenza attuale e potenziale. La consultazione in argomento servirà inoltre a raccogliere dati utili ad avviare iniziative volte a migliorare i collegamenti aerei, con particolare riferimento allo scenario attuale e/o a rotte alternative o aggiuntive, e incentivare, incrementare, potenziare l'utilizzo del vettore aereo.

Il link al questionario: https://sardegnapartecipa.regione.sardegna.it/processes/continui taterritoriale/f/23/



