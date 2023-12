Natale: a Sassari pranzo per 200 persone con Caritas e vescovo

Un pranzo di Natale per dare conforto e solidarietà alle persone più sfortunate. È il banchetto di beneficenza organizzato dalla Caritas con l'arcivescovo di Sassari, Gian Franco Saba, al quale, sabato 23 dicembre, saranno invitate circa 200 persone accolte nell'ostello maschile e in alcuni appartamenti della Caritas, i migranti del Centro di accoglienza per stranieri "San Francesco Cappuccini" e gli ospiti della comunità "Don Graziano Muntoni".

Il pranzo e il servizio saranno curati dal cuoco e dai volontari della mensa mentre la cantante sarda Cecilia Concas presenterà i canti natalizi della tradizione accompagnata al piano dal maestro Angelo Spanu.

Tutto si svolgerà nella nei locali della Fondazione "Accademia. Casa di popoli, culture e religioni" in via de Martini 18, nel quartire di Li Punti. Per raggiungere la sala e partecipare al pranzo gli ospiti potranno usufruire gratuitamente dei biglietti del bus, messi a disposizione dall'Azienda trasporti pubblici.



