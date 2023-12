Gaza: pacifisti in piazza a Sassari con campagna boicottaggio

Pacifisti domani, venerdì 22, in piazza a Sassari per chiedere l'immediato cessate il fuoco a Gaza e per lanciare una campagna di boicottaggio "dei principali marchi che sostengono Israele e le sue politiche guerrafondaie e contrarie ai diritti umani e al diritto internazionale".

La manifestazione, organizzata dall'associazione Sa Domo de Totus, l'associazione Amicizia Sardegna-Palestina, il Fronte Gioventù Comunista e il Collettivo Studentesco Bardana, inizierà alle 17 in piazza Azuni.

"Sarà distribuita ai cittadini una vera e propria lista delle realtà economiche e dei prodotti che hanno legami finanziari, militari, politici col governo israeliano che sta portando a compimento una vera e propria pulizia etnica, con lo sterminio di migliaia di donne e bambini innocenti", spiega Fabrizio Cossu, presidente di Sa Domo de Totus.

Nel corso della manifestazione sarà data voce al popolo palestinese attraverso letture di testi poetici e letterari di autrici e autori della Palestina da parte del Collettivo letterario informale performativo.

Sabato 23 analoga protesta, questa volta con corteo a parrtire dalle 17.30, sempre in piazza Azuni, promossa dalla rete delle associazioni sassaresi 'Diritti al Cuore' per fermare "i bombardamenti e il massacro in atto a Gaza".



