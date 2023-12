Defibrillatore a Paralimpica Atletico Olbia con torneo solidale

Sono scesi in campo con lo scopo di divertirsi ma soprattutto di raccogliere fondi per acquistare un defibrillatore da consegnare alla squadra Paralimpica dell'Atletico Olbia e hanno centrato l'obiettivo. Grazie agli atleti e al numeroso pubblico che ha assistito al quadrangolare di calcio svoltosi lo scorso 4 novembre sul campo cittadino, l'associazione Eventi Frizzanti ha potuto comprare l' apparecchio salva vita.

"In campo con il cuore", la prima edizione del mini torneo di calcio a sette, è stato un successo che ha contribuito anche a sensibilizzare il pubblico su iniziative sociali. Lo scorso 20 dicembre il defibrillatore acquistato, obbligatorio per tutte le società sportive, è stato consegnato al mister Giuseppe Leggieri davanti a tutti i campioni della squadra dal presidente di Eventi Frizzanti e dal fornitore Orthotecnica Bazzoni, che ha agevolato l'acquisto grazie a uno sconto importante.



