Basket: la Dinamo vince e va ai play-in della Champions League

Obiettivo raggiunto ieri sera per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari in Champions League: al PalaSerradimigni i biancoblu hanno sconfitto per 97-81 i polacchi di Stettino, piazzandosi al terzo posto del Gruppo D e qualificandosi per i play-in, dove affronteranno a gennaio i francesi di Cholet per cercare di conquistare il passaggio agli ottavi di finale.

Partita perfetta quella giocata dai ragazzi di Piero Bucchi che dopo un primo tempo equilibrato chiuso 45-45, nel terzo e quarto quarto hanno sollevato il livello di intensità, soprattutto in difesa, scavando un solido vantaggio che hanno portato fino al termine, ribaltando anche il risultato della partita di andata a Stettino, dove persero con uno scarto di 8 punti.

Sugli scudi il folletto Tyree, imprendibile in attacco, con 26 punti, sei assist e tre rimbalzi a referto. Buone anche le prove di Charalampopoulos (14 punti e 7 rimbalzi), Gombauld (15 punti e 5 rimbalzi). Si è rivisto in campo anche il play statunitense Whittaker autore finalmente di una prestazione convincente.

"Complimenti ai miei ragazzi, hanno giocato una buona gara, aggressivi in difesa", ha commentato il coach dei sassaresi, Piero Bucchi a fine partita. "È un momento in cui dobbiamo trovare il nostro equilibrio di squadra e questa sera abbiamo visto quale deve essere la strada da seguire. Se giochiamo come oggi possiamo essere competitivi in ogni partita".

La Dinamo tornerà in campo sabato sera, alle 21, a Reggio Emilia per la penultima giornata del girone d'andata della Lega A.



