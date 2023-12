A Baturi statuina del presepe con imprenditore e apprendista

Una statuina che raffigura un maestro imprenditore e il suo apprendista. Rappresenta il passaggio di competenze tra le generazioni: è il nuovo personaggio del presepe 2023 di Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola. Questa mattina è stata consegnata, come nelle tre edizioni passate, all'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi.

Nel 2020 per la statuina era stata scelta l'immagine di un'infermiera con la mascherina: era il periodo del Covid. Poi era toccato all'imprenditore digitale e al florovivaista.

"Quest'anno è stata scelta una statuina che rappresenta un giovane apprendista al lavoro e indica l'importanza della formazione e del passaggio generazionale all'interno delle piccole e medie imprese, elementi fondamentali per promuovere e sostenere il 'saper fare' che contraddistingue il lavoro artigiano", hanno spiegato Fabio Mereu e Pietro Paolo Spada, presidente e segretario di Confartigianato Sud Sardegna.

"Rinnoviamo anche quest'anno un bel momento di condivisione in vista del Natale - hanno aggiunto Giorgio Demurtas e Luca Saba, presidente e direttore di Coldiretti Cagliari - Mai come in questi tempi la statuetta che raffigura un simbolico passaggio generazionale porta con sé un messaggio fondamentale per ricordare quanto nel mondo agricolo e non solo, sia determinate tramandare il lavoro verso i giovani".



