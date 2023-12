200mila passeggeri in transito a Natale all'aeroporto di Elmas

Dal 22 dicembre al 7 gennaio nell'aeroporto di Cagliari-Elmas 2024 sono previsti circa 200.000 passeggeri tra arrivi e partenze, con circa 1.300 movimenti di aerei a fronte di circa 230.000 posti offerti.

Nello specifico, dal 22 al 28 dicembre si attendono 74.000 viaggiatori, dal 29 dicembre al 2 gennaio 62.000 e dal 3 a 7 gennaio 63.000 (somma tra arrivi e partenze). Le previsioni superano i dati dello stesso periodo dello scorso anno.

Il traffico complessivo registrato tra l'1 gennaio e il 15 dicembre 2023 all'aeroporto di Cagliari è di circa 4.700.000 passeggeri, per un aumento del traffico di oltre il 10%.

La stagione invernale attualmente in corso allo scalo cagliaritano è caratterizzata da circa 210 voli settimanali e 33 collegamenti di linea - di cui 23 nazionali e 10 internazionali - operati da sette compagnie aeree in nove Paesi diversi.





