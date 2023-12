Vela: Global solo challenge, Mura doppia Capo Buona Speranza

Andrea Mura doppia il Capo di Buona Speranza dopo 32 giorni di navigazione con la sua "Vento di Sardegna" ed è sempre quarto alla Global Solo Challenge, la traversata in solitaria iniziata il 18 novembre scorso da La Coruña.

La barca dello skipper cagliaritano sta viaggiando a una media di 9.1 nodi: al momento è la più veloce tra le 14 imbarcazioni in gara.

Nei giorni scorsi turbolento ingresso di Mura nell'Atlantico del sud. Navigando a sud-est di Tristan da Cunha, la barca è stata colpita da un'onda frangente, che l'ha spinta a una strambata involontaria che l'ha schiacciata sull'acqua. Bravo Mura a riprendere il controllo della situazione. Fortunatamente "Vento di Sardegna" non ha riportato danni.

In questo primo mese di regata, Andrea Mura ha navigato in condizioni meteo equatoriali con caldo umido che superava i 40 gradi per poi arrivare anche a condizioni climatiche fredde e inospitali.



