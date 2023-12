Turismo: caccia al personale, Felix Hotels lancia i Job day

Partirà appena dopo le feste in tutta la Sardegna la caccia al personale nel settore del turismo in vista della prossima stagione 2024. Felix Hotels, la catena alberghiera che gestisce otto hotel nell'Isola, ha scelto di organizzare, per la selezione delle figure richieste, due eventi a Olbia.

Il 10 e il 31 gennaio all'Hotel Felix di viale Aldo Moro sono in programma i Felix Job days per individuare figure professionali con esperienza, "tutte accomunate dalla passione per il mondo del turismo e dell'ospitalità, per offrire un servizio di qualità alla sua clientela italiana ed internazionale", si legge in una nota della catena alberghiera.

In particolare, le figure ricercate sono: receptionist, portiere notturno, operatore booking, governante, cameriere ai piani, addetto alla lavanderia, secondo maître d'hotel, chef de rang, barman, commis di sala, addetto alle colazioni e caffetteria, chef de partie, commis di cucina, facchino e bagnino.

Per partecipare al primo Felix Job Day del 10 gennaio, è necessario inviare la propria candidatura via mail entro il 9 gennaio 2024 all'indirizzo job@felixhotels.it, indicando nell'oggetto "Felix Job day 10 gennaio" e la posizione di interesse.

Per il Felix Job day del 31 gennaio la scadenza per la mail di prenotazione, con le stesse modalità, è il 24 gennaio. I candidati in linea con i requisiti verranno contattati per fissare l'orario del colloquio. I colloqui si svolgeranno durante tutta la giornata. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina dedicata sul sito felixhotels.it.





