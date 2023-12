Solinas indagato per presunti ritardi su bonifiche La Maddalena

Il presidente della Regione Christian Solinas, già commissario per le bonifiche a La Maddalena, è indagato per i presunti ritardi nelle operazioni di bonifica dell'ex Arsenale. Il reato contestato è quello di inquinamento. E' quanto rivela L'Unione Sarda.

Solinas sarebbe stato sentito nei giorni scorsi in procura a Tempio Pausania sulle mancate bonifiche del molo Carbone dove sono presenti ancora diversi detriti derivanti dalle attività militari prima dello smantellamento della base.

La Regione Sardegna era stata individuata a febbraio 2019 quale soggetto attuatore per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area dell'ex Arsenale militare di La Maddalena e a luglio dello stesso anno, il governatore sardo era stato nominato commissario delegato del governo Conte.

Oltre a Solinas, sempre secondo il quotidiano, è stato sentito anche l'ex assessore dell'Urbanistica ed Enti locali Quirico Sanna.



