Scuole senza riscaldamento, sciopero studenti Siotto e Alberti

freddo a scuola. E gli studenti protestano con uno sciopero nei licei cagliaritani Alberti e Siotto. Qualcuno è rimasto direttamente a casa al calduccio sotto le coperte. Altri sono andati anche davanti ai cancelli ma poi non sono entrati. "Ormai da settimane l'impianto di riscaldamento della sede di Via Koch del Liceo Alberti di Cagliari - spiegano gli studenti - non funziona correttamente, ma a causa dell'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni gli studenti si sono ritrovati a fare lezione con le temperature glaciali di 13-14°C. Per questo è scattata la protesta davanti all'istituto. Questa mattina, constatato che la situazione era identica a quella dei giorni precedenti, gli studenti hanno scelto di non entrare per protestare contro le temperature polari presenti all'interno dello stabile e per richiedere che le lezioni vengano svolte in un ambiente confortevole per tutte le componenti frequentanti l'istituto (studenti, docenti e personale Ata), garantendo il diritto allo studio".

I tecnici della ditta incaricata alla manutenzione dell'impianto sono venuti più volte a controllare la caldaia. "Ma la soluzione è sempre stata momentanea e l'impianto ha smesso di funzionare - osservano i ragazzi - Nella giornata di ieri, nessuno si è presentato, nonostante i vari solleciti inviati dalla scuola e dai rappresentanti degli studenti". Anche al Siotto di viale Trento oggi secondo giorno di sciopero. Città Metropolitana di Cagliari in azione per ristabilire migliori temperature all'interno delle aule. Interventi in diverse scuole, la situazione dovrebbe tornare alla normalità già da domani.

AL LAVORO I TECNICI DELLA CITTA' METROPOLITANA - Gli studenti protestano per il freddo nelle aule e la Città metropolitana interviene. Le squadre hanno già effettuato al Pertini di via Vesalio lavori di sostituzione di un intero tratto di tubazione. Conclusi anche altri interventi per consentire il regolare funzionamento dell'impianto termico. Al liceo Siotto, una delle scuole interessate dallo sciopero degli studenti oggi, le squadre dell'ente hanno riavviato l'impianto che consentirà di raggiungere i 19 gradi. E' stata anticipata l'attivazione alle 7 del mattino, visto la forte escursione termica tra esterno e interno. Interventi di regolazione, manutenzione e controllo anche al Pacinotti in via Brianza che hanno consentito il corretto avviamento dell'impianto. Oggi non sono state inviate segnalazioni di mancato o non corretto funzionamento dell'impianto. All'Alberti di viale Colombo e via Koch è stato eseguito un intervento manutentivo di disareazione di tutti i radiatori del fabbricato

