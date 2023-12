Pedinava la ex compagna, 33enne arrestato per stalking

Seguiva negli spostamenti la ex compagna e la contattava telefonicamente in modo minaccioso. I Carabinieri della stazione di Laconi hanno arrestato un 33enne del paese, poi sottoposto ai domiciliari, per il reato di atti persecutori.

L'uomo era stato denunciato dalla sua ex compagna perché, dopo l'interruzione del rapporto sentimentale, in diverse occasioni la avrebbe pedinata fino anche ne luogo di lavoro e la avrebbe contattata ripetutamente al telefono in modo molesto e minaccioso. I carabinieri hanno svolto le indagini sfociate poi nella richiesta della misura cautelare del giudice del tribunale di Cagliari su richiesta della Procura.



