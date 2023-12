Confcommercio, 'già 3 attività chiuse per cantieri a Cagliari'

Cantieri stradali in tutta Cagliari, da viale Trieste a via Roma. E ora anche in piazza Giovanni XXIII.

La Fipe Confcommercio Sud Sardegna ha raccolto la richiesta di aiuto di una decina di imprenditori che si trovano in ginocchio a causa dei lavori in corso in città. Sono tre - denuncia l'associazione - le attività che si sono trovate costrette ad abbassare le serrande. "Bene i lavori - spiega il presidente Emanuele Frongia - ma pensiamo a tutte le difficoltà che hanno e stanno riscontrando i pubblici esercizi e le attività".

Sos al Comune: "Chiediamo che i titolari dei pubblici esercizi e attività vengano aiutati, vogliamo scongiurare la chiusura di altri locali a Cagliari".

E ancora: "Siamo felici che i lavori vengano eseguiti perché la città diventerà più bella, ma chi oggi ne paga le conseguenze sono le attività che si ritrovano a dover lavorare in condizioni precarie, o peggio ancora, chi ha dovuto proprio chiudere.

Alcuni lavori sono cominciati anni fa, si aggiungono i cantieri per la metropolitana di superficie e tutti gli altri come via Roma, viale Buoncammino e viale Trieste".



