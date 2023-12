Collegato bocciato: ambientalisti esultano, minoranza attacca

La bocciatura del governo al testo del Collegato alla Finanziaria della Regione Sardegna scatena le reazioni dell'opposizione dentro e fuori i palazzi istituzionali, sia sui contenuti, sia perché si tratta della diciottesima norma impugnata per illegittimità costituzionale in questa legislatura.

I primi a chiedere l'impugnazione al governo Meloni erano stati, subito dopo l'approvazione del provvedimento, gli ambientalisti del Grig. Forti di 40mila firme raccolte nello specifico contro gli articoli sull'urbanistica, avevano definito "sciagurate" le norme sul territorio, e ora sono soddisfatti dell'iniziativa presa dall'esecutivo.

A colpire duro sulla Giunta Solinas è l'opposizione in Consiglio regionale. Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, parla di una "Caporetto su tutti i fronti: è più facile indicare cosa si sia salvato". Per Agus questo "epilogo di una legislatura fallimentare segna anche la totale assenza di autorevolezza della giunta nei confronti del governo, di qualsiasi colore esso sia".

L'esponente progressista ricorda che "tutte le norme cassate erano state proposte dall'esecutivo Solinas, alcune addirittura con rassicurazioni e garanzie che non sarebbero state impugnate.

Questo modo di legiferare assurdo, dove si salta di palo in frasca e si parla insieme di tortore e di edilizia, è la morte della nostra specificità regionale". "Con tutti i problemi che ha la Sardegna - conclude il capogruppo - è assurdo che non ci sia la lucidità per fare leggi semplici, studiate bene, che funzioni e siano inattaccabili. I pasticcioni non piacciono a nessuno".

Ora il problema, come per le altre 17 leggi impugnate, riguarda la piena applicabilità delle norme sino a che non ci sarà la pronuncia della Corte costituzionale, tra diversi mesi, con il rischio di generare procedimenti autorizzativi che poi non avranno più efficacia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA