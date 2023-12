Assegnata a Cagliari medaglia d'oro per vittime del terrorismo

Si è svolta oggi a cagliari, nella sede del Palazzo del Governo, la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana e di una Medaglia d'oro per "vittime del terrorismo".

Quest'ultima è stata consegnata al maestro Marco Pibiri, alla memoria del figlio Alessandro Pibiri, caporal maggiore scelto dell'Esercito deceduto in Iraq il 5 giugno del 2006.

Riconoscimenti a 14 cittadini che si sono distinti in ambito sociale, culturale, ovvero per il servizio prestato nelle carriere civili e militari. Il diploma di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato consegnato allo scrittore, poeta e giornalista Giovanni Bernuzzi; al comandante della Polizia municipale di Selargius Marco Cantori; alla professoressa ordinaria di Neurologia e direttrice della Scuola di Specializzazione in Neurologia all'Università di Cagliari Eleonora Cocco; al sovrintendente capo della Polizia di Stato a riposo Mario Corona; al capitano di Fregata in servizio presso il Comando Marittimo Autonomo Ovest Mario D'Autilio; all'appuntato scelto dei Carabinieri Salvatore Floris; al vice direttore della Struttura complessa di Cardiologia con Unità di Terapia intensiva cardiologica del Brotzu Giorgio Giardina; al maresciallo ordinario della Guardia di Finanza in pensione Nazzareno Giffi; al dirigente Ambito Territoriale scolastico di Cagliari Peppino Loddo; all'ispettore della Polizia di Stato in quiescenza Efisio Pilia; al vice questore della Questura di Cagliari Giampiero Putzu e al luogotenente dei Carabinieri in quiescenza Bruno Ventagliò.

Al medico cardiologo e ricercatore Enrico Giuseppe Ferro è stata conferita, "motu proprio", dal presidente della Repubblica l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. L'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica è stata attribuita all'avvocata Distrettuale dello Stato Lucia Salis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA