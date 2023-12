Università Cagliari, Cois eletta presidente organismi parità

Ester Cois, delegata del rettore dell'Università di Cagliari per l'Uguaglianza di genere, è stata eletta presidente della Conferenza nazionale degli organismi di parità (Cug) di tutte le università italiane.

La nuova numero uno è stata eletta con il 97% delle preferenze nel corso del Convegno annuale della conferenza che si è svolta nei giorni scorsi a Modena, alla Fondazione Marco Biagi.

La Conferenza nazionale costituisce una rete di coordinamento tra tutti i Comitati Unici di Garanzia che operano nelle università italiane. Cois, PhD in Sociologia del Genere e della Famiglia, è delegata per l'Uguaglianza di genere, presidente del Comitato Unico di Garanzia e Coordinatrice del Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi di Genere (CEING) dell'Università di Cagliari.

Cois è anche consulente del progetto "UNISafe", contro la violenza di genere.



