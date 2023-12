Riso Passiu tra le eccellenze dell'agroalimentare italiano

L'azienda Riso Passiu conquista ancora una volta due bollini di qualità "Top Italian Food" con Carnaroli Classico e Aromatico Gange. Per Gambero Rosso il riso dell'azienda oristanese è tra le migliori produzioni del settore agroalimentare made in Italy. Un altro riconoscimento per due gemme coltivate nelle risaie dell'oristanese e una conferma per l' mpresa familiare, 45 anni di storia, 130 ettari di risaie in un territorio, il Campidano di Oristano, che si è rivelato ideale per la produzione di questo cereale.

Potranno fregiarsi del bollino di qualità, per il terzo anno di fila, la confezione Carnaroli Classico e, per il secondo anno, l'Aromatico Gange. Il primo è un prodotto certificato, creato con sementi autentiche di Carnaroli. Infatti la Riso Passiu è l'unica azienda sarda attualmente iscritta all'Albo dei produttori di Carnaroli Classico. È una tipologia di riso che si presta per proposte tradizionali e di alta ristorazione. Il Gange, cento per cento sardo, è il primo riso aromatico nato in Italia, molto apprezzato per la sua intensa fragranza, i suoi chicchi, di un bianco candido, sono affusolati e ricordano il Basmati. Ed è quindi anche ideale per la preparazione di piatti d'ispirazione orientale. Riso Passiu è l'unica azienda che lo coltiva in Sardegna e tra le pochissime nel resto dello Stivale.

Il premio è stato ritirato da Felice Passiu, titolare dell'omonima azienda, nel corso della presentazione e premiazione del Top Italian Food 2024 a Roma a Palazzo Brancaccio. Al momento della degustazione dei prodotti curata da Gambero Rosso Academy, il riso Passiuè stato proposto in una ricetta al tartufo. "Questo riconoscimento gratifica tutta la squadra e ci incoraggia a fare sempre meglio - sottolinea Felice Passiu - non un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza, con una crescente consapevolezza legata alla qualità che il riso sardo riesce sempre più a esprimere".

Lo scorso anno per l'azienda sarda è arrivato un altro prezioso riconoscimento: il suo riso è stato inserito tra le "100 eccellenze italiane" da Forbes.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA