Mercato immobiliare, trivano il più ricercato nell'Isola

Nè troppo ampia, nè troppo piccola: la tipologia di casa più amata e ricercata in Sardegna è il trivano.

Le percentuali parlano chiaro: dal nord al sud dell'isola oltre la metà delle contrattazioni riguarda proprio l'abitazione con tre stanze.

A Cagliari si sfiora il 50 per cento, ma nelle altre aree della Sardegna si va ben oltre: 52,8 per cento Olbia, 61 Oristano, 60,2 Sassari.

È il risultato delle analisi condotte dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa.

A seguire il bilocale con una percentuale che oscilla tra il 16,7 per cento di Sassari e il 35,2 di Olbia. In mezzo Cagliari e Oristano tra il 23 e il 24 per cento.

Nel capoluogo isolano e a Sassari reggono però bene i quadrivani. A Cagliari questa tipologia, con il 21 per cento, insidia il secondo posto del bivano.

A Sassari addirittura la supera: 19,2 contro 16,7 per cento.

Numeri più bassi nel resto della regione: quasi 8 a Olbia, poco più di 12 a Oristano.

Pochi i pentavani: a Olbia e Oristano non si arriva all'uno per cento, Cagliari si avvicina al 3 per cento, Sassari a quota 1,4. Poco meglio i monolocali: 2,7 Cagliari, 3,2 Olbia, 1,1 Oristano e 2,5 Sassari.



