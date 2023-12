Incendio in una palazzina di 5 piani a Sassari, 5 intossicati

Sono cinque, tra i quali due 20enni, le persone che sono state accompagnate al pronto soccorso a causa dell'inalazione dei fumi per l'incendio che è scoppiato in via Addis a Sassari. Nessuno è in gravi condizioni. E' quanto si apprende dai vigili del fuoco intervenuti con 16 unità e l'ausilio di 7 mezzi tra i quali due autopompe e un'autoscala.

Le fiamme, che si sono sviluppate prima delle 11, sarebbero partite dal quadro elettrico generale posto nell'androne della palazzina di cinque piani, che è stata evacuata ma che non avrebbe subito danni strutturali.

Numerose le ambulanze accorse sul posto. Le operazioni di evacuazione dei residenti hanno coinvolto 32 persone, due delle quali con problemi di deambulazione sono state soccorse dalle prime unità dei vigili del fuoco arrivate in via Addis.

