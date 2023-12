Gruppo Grendi cresce puntando al benessere dei dipendenti

Gruppo Grendi, storica società di trasporto marittimo e via terra con sede a Cagliari e Genova, attiva dal 1828, si è fatta strada nel mercato "con scelte pionieristiche e innovative per offrire servizi di logistica sempre più ecosostenibili e socialmente responsabili". Oggi, annuncia in una nota, "ha deciso di investire ulteriori risorse sul benessere dei suoi circa 100 dipendenti diretti e 300 collaboratori esterni per costruire un piano di sviluppo volto a implementare organico e fatturato sia in termini qualitativi sia quantitativi".

Per questo, si è rivolta a Amajor, HR Company & Organization Specialist, che attraverso una web app innovativa - sviluppata dall'azienda secondo algoritmi implementati poi con la collaborazione dei dipartimenti di Matematica e Fisica dell'Università di Padova - ha fornito una roadmap di priorità per la strategia aziendale nel breve e medio periodo.

"Una piattaforma - spiega Grendi - che ha analizzato le dinamiche interne e le potenzialità dei singoli in funzione degli obiettivi aziendali, per rendere le persone protagoniste di un progetto di crescita univoco. Un percorso, quindi, che si inserisce nell'impegno preso come società nenefit: mettendo al centro della strategia le persone".

"Amajor ci ha aiutato a mettere a sistema questa volontà - commenta Costanza Musso, ad del gruppo - indicandoci aspetti dell'organizzazione su cui migliorare. Uno strumento che ci ha permesso di analizzare i talenti dei nostri dipendenti e collaboratori, a volte inespressi, e renderli protagonisti di un progetto di crescita univoco".

"Quello che abbiamo fatto - aggiunge il ceo di Amajor, Eros Peronato - è stato abilitare l'azienda all'ascolto dei propri collaboratori, grazie a una tecnologia sofisticata che ha eliminato la parte opinabile di lettura del dato, così da fornire a Grendi elementi oggettivi e misurabili per una valutazione del benessere aziendale. In questo modo sono state le risorse interne ad indicare alla dirigenza il percorso di crescita".



