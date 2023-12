Vaccini anti Covid, il 20 Open day a Muravera

Open day a Muravera per le vaccinazioni anti Covid. Nella giornata di mercoledì 20, dalle 15 alle 18, nei locali dell'Igiene pubblica, in via Sardegna, verrà effettuata la vaccinazione a tutti gli utenti.

Non ci sarà bisogno della prenotazione - fa sapere la Asl - ma la vaccinazione verrà effettuata in ordine di arrivo.

L'utenza dovrà presentarsi munita di tessera sanitaria e dispositivo di protezione individuale ed eventualemnte documentazione clinica in caso di condizioni sanitarie particolari.

Sarà possibile, nella stessa seduta, effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale qualora non effettuata per il tramite del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.



