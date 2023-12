Tumori al colon, record di interventi in Chirurgia a Oristano

Nel 2023 sono stati superati i 700 interventi. L'aumento più considerevole per gli interventi per tumore al colon, ben 103. Erano 52 nel 2019. Ma sono anche altri i numeri in rialzo. Cresce anche la struttura complessa di Chirurgia dell'ospedale San Martino di Oristano, diretta da Massimiliano Coppola.

Aumentati considerevolmente il numero degli interventi di chirurgia colica per neoplasia: 52 nel 2019, 52 nel 2020, 69 nel 2021, 72 nel 2022, 103 nel 2023. "In tre anni, nonostante il calo nel periodo Covid, abbiamo praticamente raddoppiato questi interventi oncologici - ha sottolineato Coppola - risultato raggiunto grazie alla collaborazione di una grande squadra, fatta da tutto il personale medico ed infermieristico della chirurgia, dagli endoscopisti, che si occupano della diagnosi e dello screening per i tumori del colon retto, dagli anestesisti, dai radiologi, dagli oncologi, dagli anatomo-patologi e da tutto il personale del blocco operatorio. Inoltre questi interventi, rispetto al passato, vengono eseguiti quasi sempre in laparoscopia, consentendo quindi una ripresa più rapida e un più rapido rientro del paziente al domicilio ed alle sue consuete attività - ha aggiunto - Questo è stato possibile anche grazie all'acquisizione recente di una colonna laparoscopica di ultima generazione, che consente agli operatori una visione molto più precisa ed accurata di tutte le strutture anatomiche e quindi di eseguire interventi più precisi ed accurati, anche dal punto di vista oncologico".

Anche le colicistectomie laparoscopiche sono notevolmente aumentate: 84 nel 2019, 145 nell'anno in corso. "Ma sono aumentate in percentuale quelle fatte per via laparoscopica o mini-invasiva, che hanno ormai raggiunto percentuali vicine al 95%. Questo ci ha permesso, nei casi non complicati, di dimettere il 92 per cento dei pazienti entro due giorni dall'intervento", conclude Coppola.



