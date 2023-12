Il futuro della vela a Cagliari con il Foil academy trophy

Oltre 40 atleti, provenienti da dieci Nazioni, per il Foil Academy International Trophy. Sport, tecnologia e futuro della vela a Cagliari da oggi a sabato 23 dicembre con la Sardinia Sailing Cup, manifestazione che rientra in un progetto che coinvolge anche Luna Rossa.

Le discipline sono il Wingfoil, il Waszp e l'iQFOiL. In Sardegna atleti che arrivano da Spagna, Irlanda, Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Francia, Gran Bretagna. C'è anche una rappresentanza che arriva dall'Isola di Man.

Le regate si terranno davanti alla passeggiata di Su Siccu, a un passo dalla base di Luna Rossa, e al Lazzaretto di Cagliari.

Martedì 19 sarà interamente dedicato alla disciplina Waszp.

Per vedere in acqua anche gli atleti dell'iQFOiL e del WingFoil sarà necessario attendere mercoledì, mentre giovedì 21 si entrerà nella fase finale delle regate, fino a venerdì 22 quando gli equipaggi si sfideranno per conquistare il podio finale delle medal series.

Sulla base delle condizioni meteo, le regate sono previste ogni giorno a partire dalle 11. Presenti i migliori atleti del panorama mondiale: tra loro le recenti medaglie dei fratelli Maddalena e Nicolò Spanu, oro e argento nel Wing Foil Racing World Cup e Quan Adriano Cardi, oro nel mondiale giovanile classe 420 M/Mix. In occasione della finalissima del Foil Academy International Trophy, dal 18 al 22 dicembre il centro Federale FIV al Molo Ichnusa di Cagliari ospita un grande villaggio aperto al pubblico per conoscere da vicino le diverse discipline. "La finale del Foil Academy Trophy - ha detto il presidente nazionale della Fiv Francesco Ettorre - rappresenta un altro tassello nel progetto più ampio della Sardinia Sailing Cup. Cagliari accoglie, ancora una volta, una manifestazione di livello internazionale che rappresenta una grande opportunità per la crescita del foil nel nostro paese".



