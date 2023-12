Crociere, dopo tre anni la Msc torna a Cagliari

La Msc crociere di nuovo nel porto di Cagliari. Questa mattina, proveniente da Valencia, la Msc Orchestra ha attraccato al Molo Rinascita del capoluogo sardo, dopo quasi tre anni dall'ultimo approdo della compagnia.

Proseguirà poi per Civitavecchia a altre tappe nei porti del Mediterraneo. Da oggi, farà capolinea a Cagliari ogni lunedì per altri 16 volte, poi la stessa tratta verrà effettuata da un'altra nave della Msc.

Un ritorno accolto con grande soddisfazione dall'Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna e dal Comune di Cagliari.

"Dopo circa tre anni Msc torna al porto di Cagliari - dichiara la responsabile marketing dell'Autorità portuale, Valeria Mangiarotti -. E' stato un lavoro faticoso, lungo, in questi anni abbiamo incontrato più volte la compagnia, alla fine siamo riusciti ad avere questo ritorno. L'aspetto interessante è che arriva nel periodo invernale e chiude l'anno. Il 25, giorno di Natale, sarà proprio la nave Orchestra a chiudere il 2023 per Cagliari, poi ritornerà a gennaio. Questo ci fa sperare che la Msc, insieme con Costa Crociere che avremo tutte le settimane, saranno delle compagnie fidelizzate per il 2024".

A fare gli onori di casa il comandante della nave Carmine Siviero. Presente anche la direttrice generale di Cagliari Cruise Port, Raffaella Del Prete. La Msc Orchestra è lunga quasi 300 metri, per una velocità massima di 22,90 nodi; 1.275 le cabine, 950 i membri dell'equipaggio.

"Finalmente, dopo quasi tre anni, la Msc torna a Cagliari - afferma l'assessore comunale del Turismo Alessandro Sorgia - ciò è il frutto di un grande lavoro fatto in questi anni dall'amministrazione comunale, anche durante la pandemia, in sinergia con l'Autorità portuale e Cagliari Cruise port. Siamo pronti per accogliere i turisti in città nel migliore dei modi, anche in questi periodi cosiddetti di spalla, con l'auspicio che in futuro i crocieristi possano tornare con amici e parenti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA