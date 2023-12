Conto alla rovescia a Cagliari per La Bohème con Demuro

Il fascino e le miserie della vita degli artisti sullo sfondo della Parigi ottocentesca. La Bohème, capolavoro di Giacomo Puccini ispirato al romanzo Scènes de la vie de Bohème di Henri Murger, è atteso al Teatro Lirico di Cagliari giovedì 21 dicembre alle 20.30. Si preannuncia il tutto esaurito per tutte le recite previste fino al 30 dicembre.

Un titolo di forte richiamo e un cast di prim'ordine, a partire da Francesco Demuro a cui è affidata la parte di Rodolfo. Acclamato sui più prestigiosi palchi del mondo, il tenore di Porto Torres è stato grande protagonista a Parigi il 14 luglio scorso ai piedi della Tour Eiffel al Concert de France davanti a un'immensa platea in una straordinaria interpretazione di 'Nessun dorma'.

Cala così il sipario sulla stagione Lirica e di Balletto proposta dal Lirico con un amatissimo classico operistico.

Tragedia della giovinezza, ma anche inno all'amore puro, l'opera natalizia per antonomasia è assente dal 2016 dal palcoscenico cagliaritano. Scene liriche in quattro quadri, su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. L'allestimento scenico arriva dal Teatro Massimo di Palermo ed è firmato per la regia da Mario Pontiggia, scene di Antonella Conte, costumi di Francesco Zito, luci di Bruno Ciulli, coreografia di Luigia Frattaroli.

L'ambientazione francese è trasportata a cavallo dei due secoli, settant'anni dopo rispetto al libretto (1830), fra coloratissime affiches d'autore, atmosfere e tableaux che rimandano alla Parigi di Gustave Caillebotte e di Henri de Toulouse-Lautrec. A dirigere Orchestra, Coro del Lirico e Coro di voci bianche del Conservatorio di Cagliari, sarà il direttore spagnolo Jaume Santonja, al suo debutto assoluto nell'opera lirica.

Sul palco si alternano due interessanti compagnie di canto: tra gli altri, accanto a Francesco Demuro, spicca il nome del soprano di fama internazionale Marigona Qerkezi nei panni di Mimì, interpretata anche da Carolina López Moreno. Ancora, il sassarese Matteo Desole è Rodolfo nel secondo cast, la parte di Marcello è interpretata da Bruno Taddìa e Hae Kang, quella di Musetta da Daniela Cappiello/Giulia Mazzola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA