Basket: vittoria scacciacrisi per la Dinamo contro Brindisi

La Dinamo Banco di Sardegna ritrova la vittoria in Lega A superando ieri sera all'ultimo respiro Brindisi, fanalino di coda della classifica, e tenendo così aperta la possibilità di chiudere il girone d'andata all'ottavo posto e conquistare l'accesso alla Final heigt di Coppa Italia Una partita difficilissima quella giocata ieri a PalaSerradimigni per i biancoblu, che sono rimasti in svantaggio per 36 minuti, toccando anche il -12, hanno messo la freccia a 3:40 dal termine, lottando e conquistando la vittoria 4 tiri liberi finali messi a segno da Tyree, per il definitivo 84-81.

I sassaresi recuperavano dopo oltre un mese gli infortunati Diop e Whittaker ma non sono riusciti a imporre il loro gioco.

Anzi, hanno sofferto il dinamismo degli avversari, in grande giornata nel tiro dalla distanza, e per vincere di sono aggrappati al talento di Tyree (17 punti).

Importante anche il ritorno in campo di Diop, che ha dato la scossa nei momenti clou della partita e messo a referto 13 punti.

"C'era un po' di nervosismo, molta pressione, ma l'importante era centrare la vittoria e ci siamo riusciti difendendo meglio nel finale. Ci sono ancora molte cose da migliorare, ma era importante portare a casa la vittoria e lo abbiamo fatto", ha detto il coach dei sassaresi, Piero Bucchi, analizzando a caldo la partita.

La Dinamo tornerà in campo mercoledì alla 20,30 al PalaSerradimigni per l'ultima gara della fase a gironi della Champions League: giocherà contro Stettino e sarà obbligata a vincere per poter accedere agli spareggi per la qualificazione alla fase successiva.



