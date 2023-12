Candelotti esplosivi e bombe carta sequestrati a Capoterra

Tre candelotti esplosivi del peso di 100 grammi ciascuno. E poi due bombe carta da 750 grammi e quattro da 300. Sono stati trovati dai carabinieri in casa di un 19enne di Capoterra, disoccupato e incensurato. L'operazione rientra nell'ambito dei servizi dedicati alla vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici.

Diversi in questi giorni gli interventi delle forze dell'ordine nelle attività di prevenzione per evitare l'esplosione di botti fuorilegge. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il giovane è stato denunciato per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.



