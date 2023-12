Promozione social a Natale per l'agnello di Sardegna Igp

L'agnello di Sardegna Igp diventa il protagonista delle campagne degli influencer e come un brand di lusso. Il marchio sardo firma le ricette dei reel da migliaia di visualizzazioni che dettano tramite i canali social le tendenze di cucina del Natale 2024. La pregiata carne degli agnelli nati e allevati in Sardegna si affaccia quindi negli schermi degli smartphone per il tramite degli imprenditori digitali.

Il prodotto viene reclamizzato in vista delle festività anche all'interno delle campagne Masterchef di Sky, altra iniziativa voluta dal Consorzio di Tutela dell'Agnello di Sardegna Igp che ha sede a Macomer. Il tutto grazie al progetto europeo "Agnello di Sardegna IGP: buono, sano e garantito" che prevede tra gli obiettivi quello di raccontare la qualità e le proprietà dell'Igp Agnello di Sardegna. Iniziativa co-finanziata nell'ambito del programma europeo per la promozione di prodotti agroalimentari sotto lo slogan "Enjoy, It's from Europe", con azioni dentro e fuori i confini dell'Europa, alla quale sono stati destinati 481mila euro per il finanziamento di azioni di promozione dell'Agnello di Sardegna IGP.

"Le campagne promozionali sono importanti quanto la grande qualità del nostro prodotto tradizionale che continua a mantenere il suo status di principe delle tavole del Natale anche grazie alla grande azione di comunicazione che stiamo portando avanti - spiega il direttore del Contas Alessandro Mazzette -. Questo nonostante una concorrenza spietata che arriva anche a causa di fake news veicolate con il semplice intento di cambiare le abitudini alimentari dei consumatori.

Ed è grande l'interesse dimostrato anche dal mondo arabo durante l'ultimo evento a Dubai. "Lo Speciality Food Festival negli Emirati Arabi - conclude Battista Cualbu, presidente del Contas - a cui abbiamo partecipato a inizio novembre ci ha dato la certezza che i canali commerciali verso il Medio Oriente possono rappresentare una possibilità concreta economica per il comparto produttivo isolano".



